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Дерматолог рассказала, что нельзя делать при получении солнечного ожога

Алиса Старжевская 43

Дерматолог Журавлева рассказала, что при солнечном ожоге надо принять прохладный душ

Дерматолог рассказала, что нельзя делать при получении солнечного ожога

Фото: Depositphotos / tonodiaz

При ухудшении физического состояния необходимо обратиться к врачу.

Большинство людей, которые получили солнечный ожог, не придают этому особого значения. Но это в корне неверно, ведь крайне необходимо вовремя начать лечение кожи, чтобы в будущем не было никаких осложнений. Дерматолог Мария Журавлева рассказала про алгоритм оказания помощи при солнечном ожоге.

«Солнечный ожог — это воспаление кожи, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей типа В», — отметила эксперт.

По мнению врача, ожоги бывают двух степеней тяжести. Для первого типа характерно покраснение кожи, для другого - появление пузырей. В обоих случаях появляются отеки и повышается температура тела.

«Если у вас случился солнечный ожог, постарайтесь охладить кожу. Можно принять холодный душ или полежать некоторое время в ванной с прохладной водой», — рассказывает Журавлева.

Также после водных процедур кожу тела необходимо вытирать аккуратно, а лучше всего просто промокнуть мягким полотенцем. Для предотвращения неприятных последствий можно увлажнить кожу с помощью геля или крема с содержанием алоэ.

При появлении озноба можно выпить ибупрофен согласно дозировке и в ближайшие дни стараться не находиться на солнце. Если же контакт неизбежен, то нужно надеть закрытую одежду. Еще из-за ожога организм обезвоживается и поэтому нужно пить много воды.

«Появившиеся в результате солнечного ожога пузыри сдирать, прокалывать ни в коем случае нельзя», — подытожила врач в беседе с МедикФорум.

В случае солнечного ожога не рекомендуется использовать жирные мази, они могут лишь усугубить ситуацию. При этом пораженную кожу тереть мочалкой и принимать горячий душ нельзя.

Ранее 5-tv.ru перечислил типы людей, которым нельзя загорать на солнце.

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