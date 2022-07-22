Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

По словам известного актера, женщина находится в тяжелом состоянии.

Звезда «Мажора» Александр Дьяченко заявил о госпитализации матери. По словам известного актера, женщина находится в тяжелом состоянии. Он признал всех неравнодушных помолиться о ее здоровье.

«Мама в реанимации с тяжелым инсультом. Если нетрудно, люди добрые, помолитесь о ее выздоровлении, пожалуйста», — написал под фото родительницы Дьяченко.

Instagram* / antigoalex

Судя по комментариям под снимком, фанаты очень переживают за семью актера. Каждый пожелал скорейшего выздоровления пожилой женщине.

«Дай бог здоровья»,

«Господи, помоги!»

«Все будет хорошо! Дай бог, без последствий», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сам Александр Дьяченко испытывал большие проблемы со здоровьем. После перенесенного COVID актер стал хуже двигаться — адские боли начались в коленях и позвоночнике.