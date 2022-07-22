Звезда «Мажора» Александр Дьяченко заявил о госпитализации матери
Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
По словам известного актера, женщина находится в тяжелом состоянии.
Звезда «Мажора» Александр Дьяченко заявил о госпитализации матери. По словам известного актера, женщина находится в тяжелом состоянии. Он признал всех неравнодушных помолиться о ее здоровье.
«Мама в реанимации с тяжелым инсультом. Если нетрудно, люди добрые, помолитесь о ее выздоровлении, пожалуйста», — написал под фото родительницы Дьяченко.
Судя по комментариям под снимком, фанаты очень переживают за семью актера. Каждый пожелал скорейшего выздоровления пожилой женщине.
«Дай бог здоровья»,
«Господи, помоги!»
«Все будет хорошо! Дай бог, без последствий», — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сам Александр Дьяченко испытывал большие проблемы со здоровьем. После перенесенного COVID актер стал хуже двигаться — адские боли начались в коленях и позвоночнике.
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