Выкидыш, неудачные романы и одиночество: главные трагедии Ирины Розановой

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В молодости ее личная жизнь кипела очень бурно. Из одних отношений актриса смело переходила в другие. Но все время терпела крах.

Ирина Розанова известна российскому зрителю по многочисленным ролям в кино. За какую бы из работ ни бралась артистка, делает она всегда это с полной отдачей. И уж кого-кого, а ее сложно упрекнуть в неискренности в кадре. Ее героини умеют влюблять в себя с первых эпизодов. Так, собственно, и было с одной из главных и судьбоносных ролей в жизни актрисы в фильме «Интердевочка». Розанова настолько естественно и органично тогда вжилась в образ Симы- «Гулливер», что не проникнуться им было просто невозможно. Хоть и роль была второго плана.

Именно она сделала Розанову знаменитой на всю страну, а не главная роль в «Алом камне» и образ Тоси в «Жизни Клима Самгина».

Позже Розанова продолжала активно сниматься в кино, в то время как многие из ее коллег сидели без работы, ведь на дворе были 90-е. Не лучшее время для кинематографа. А Розанова попала в струю, успев поработать и с Тодоровским младшим, снявшись в его дебютной работе «Катафалк». Также актрисе достались роли в «Летучем голландце», «Анкор, еще анкор!». А от участия в «Петербургских тайнах» актриса вообще чуть не отказалась, если бы Ирину не переубедила знаменитая коллега Наталья Гундарева.

Кадр из к/ф «Интердевочка» реж. П. Тодоровский (1989г)

Первая любовь

В то время как карьера Ирины Розановой стремительно развивалась, била ключом и личная жизнь. Могла бы подумать Ирина, что настоящее семейное счастье так и не сложится. Но это потом в ее жизни будут грустные выводы…

А начиналось все, как и у многих девушек, с большой чистой любви. Ею стал одноклассник Сережа Пантюшин. Правда, эти отношения не дошли до финала. Зато осталась дружба на всю жизнь.

«Мы вовремя разошлись каждый по своей дорожке. После 8-го класса я поступила в музыкальное училище, а Сережка пошел в летное. Мы до сих пор общаемся, он живет в Анапе, я знакома с его замечательной женой, Сережка созванивается с моим братом. Из тех, кого любишь, но вовремя отпускаешь, получаются самые преданные друзья. А из бывших мужей — еще и неплохие соседи», — говорила актриса.

Влюбчивая и темпераментная

Первый серьезный и неудачный опыт в любви у Ирины случился в студенческие годы, когда она вышла замуж за режиссера Евгения Каменьковича. Супруги ютились в небольшой комнатке общежития, и вероятно, быт задавил эти отношения.

Потом Ирина снова бросилась в омут с головою. Новым избранником в конце 80-х стал Дмитрий Месхиев, снявший «Гамбринус». Роман развивался стремительно, но в нем было много грустных историй. И, судя по всему, часто в разладе была виновата сама Ирина, из-за своего темперамента вредных привычек.

«Конфликты доходили до драк! Личная жизнь у них быстро развалилась из-за пьянства Иры. Плюс Розанова — женщина влюбчивая. Устав от бесконечных ссор и осознав, что бороться с вредными привычками возлюбленной бессмысленно, Месхиев ушел к другой женщине», — цитирует StarHit.ru Марка Рудинштейна.

Неудачная беременность

По словам Рудинштейна, в 90-х Ирина закрутила роман с бизнесменом Тимуром Вайнштейном и даже обвенчалась с ним в Израиле. От этих отношений должен был родиться ребенок, но у Ирины случился выкидыш. С этого момента брак стал трещать по швам: Тимур ушел с головой в работу, а актриса не появлялась дома неделями.

«Ей был нужен муж, а не человек, приносящий деньги. Когда в отношениях с Тимуром настал момент неуважения, дочь ушла практически с одним чемоданом, оставив все нажитое», — рассказывала мать артистки Зоя Белова.

Ирина Розанова на съемках сериала «Гангстерские войны» (2002 г.). Фото: Булдаков Олег / ТАСС

И снова замуж

На съемках фильма «Дети понедельника» актриса сблизилась с кинооператором Григорием Беленьким. Во время работы над «Старыми клячами» он сделал артистке предложение, и так Розанова в очередной раз стала замужней женщиной. Событие влюбленные отпраздновали на даче у режиссера Эльдара Рязанова.

В этом браке Ирина показала себя и как любящая жена, и как отличная хозяйка. До определенного момента между влюбленными царила идиллия. Но и этот союз не выдержал испытания на прочность. В творческой среде актрисе приписывали роман с Александром Абдуловым, на самом деле они просто близко дружили. Причина расставания крылась в другом.

«Творческим личностям противопоказано существовать вместе, вот мы и разбежались, когда наша лодка разбилась о быт. Но остались друзьями. Волею судеб, когда мы разошлись, нужно было менять место жительства. Не сговариваясь, мы указали одинаковые ориентиры для риелторов: дом с охраной, рядом с „Мосфильмом“. Так и оказались соседями. Я сверху, Ира — на этаж ниже, прямо подо мной», — рассказывал потом Беленький.

Еще один режиссер

В 2006-м на съемках «Танкера «Танго» Ирина закрутила роман с режиссером Бахтиером Худойназаровым. Мама Розановой запомнила его как темпераментного мужчину. Но два темпераментных человека рядом с друг другом — это слишком. Роман распался, а вот дружба осталась, и даже больше. Когда режиссер тяжело заболел Розанова прилетела к нему в Германию и поддерживала его.

«В самые последние дни она оказалась рядом. Худойназаров ей очень доверял, много чего для нее сделал, оберегал, боготворил, если хотите. И она, конечно, ему за это благодарна. Это были нежные чувства, теплые, искренние», — отмечал Олег Сафаралиев.

Какое счастье без детей?

После того как артистка похоронила Худойназарова, о ее новых отношениях ничего неизвестно. Ирина признавалась, что все ее бывшие остались для нее детьми.

«Ведь так бывает, что дети взрослеют и перестают жить с тобой под одной крышей, однако ты не перестаешь о них заботиться — теперь уже на расстоянии», — делилась актриса.

Но главная причина не сложившейся личной жизни — отсутствие детей, не скрывает Розанова. Ей было тягостно, что она не сможет оправдать ожидания своих свекровей.

«Знала, что мои свекрови, эти замечательные и добрые женщины, ждали внуков. И мне было тягостно это ожидание, которое я, увы, не могу оправдать», — говорила она.

Невозможность иметь детей Розанова переживала очень сильно. Однажды на съемках сериала «9 месяцев», где она играла беременную, ее коллега неудачно пошутила. Она сказала Ирине, что, мол, хоть здесь сможешь почувствовать себя мамой. В ответ актриса едва не разрыдалась.

Несмотря на большое желание стать матерью, она так и не решилась усыновить ребенка из детского дома.

«Есть актрисы, которые могут взять ребенка из детского дома, ходить с ним везде, рассказывать, пиариться, а потом так же легко отказаться. Это не моя история, я в себе так сильно не уверена», — признавалась Ирина.

Боль одиночества

Особо остро ее Ирина почувствовала, когда потеряла родителей: в 2010-м не стало папы, а в 2015-м — мамы. Утешение актриса находила в общении с родственниками — братом, крестниками и племянниками, а в свободное время занималась живописью. Лечила душу артистка и при помощи обычных женских дел — становилось легче, когда она наводила чистоту дома.

Вся жизнь — работа

Ирина по-прежнему остается востребованной в кино. Сегодня, признается она, работа — приоритет в жизни. В своем ремесле она уже прошла огонь и воду и ничего не боится.

«Я с парашютом уже прыгала, на глубину ныряла, в любовь как в омут с головой бросалась, в профессии тем более ничего не боюсь. Надо сыграть старуху — пожалуйста, лысую, страшную — легко! Только вот толстеть для роли не стану никогда. Я очень довольна тем, что наконец похудела, и мне в моем теле сейчас очень комфортно. Прошло много лет, но ко мне, постройневшей, до сих пор публика никак не привыкнет. Я даже могу по улицам спокойно ходить», — отмечала Ирина Розанова.

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