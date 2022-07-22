Зуд, насморк и чихание: чем опасен долгий сон на одной подушке

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Как часто следует менять постельные принадлежности? Можно ли попасть на больничную койку, если за ними не следить?

Многие специалисты утверждают, что необходимо менять не только постельное белье, но и подушки с матрасами. Ведь кровать является идеальной средой для роста и размножения пылевых клещей. Так как частно нужно это делать?

Простые правила безопасности

Замена подушек на регулярной основе не только предотвращает накопление аллергенов, но и улучшает качество сна. Менять их стоит раз в два года. Хранение подушки более двух лет может повлечь за собой нарушение сна и вызвать сбои в организме человека. Частая стирка может продлить ей жизнь, но ненадолго.

Пот, волосы, слюна, кожное сало и отмершие клетки кожи поглощаются подушками. При этом наволочка не способна обеспечить достаточную защиту. Все эти факторы могут вызвать скопления плесени, грибка и прочих аллергенов, порождая неприятный запах.

Кровать является идеальным местом для размножения полевых клещей, потому что они питаются мертвыми клетками кожи человека и предпочитают жить в теплой и влажной среде.

Они могут вызвать у человека слезотечение, зуд в горле, насморк, чихание, заложенность в носе и проблемы с дыхательной системой. В дальнейшем подобные симптомы могут ухудшаться, что приводит к снижению качества сна. Об этом пишет МедикФорум.

Ученые Манчестерского университета в 2005 году выявили 16 разновидностей грибков в одной подушке. Ее регулярная замена позволит избежать размножения различных микроорганизмов.

Также изношенная подушка не может должным образом поддерживать голову и шею, что влечет за собой головные боли.

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