ВС РФ уничтожили пункт дислокации нацистов «Черной сотни» в Краматорске

Фото, видео: Минобороны РФ

Боевики укрывались в здании местной школы.

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Для размещения украинские силовики выбрали здание школы № 23. В результате высокоточного удара по зданию были ликвидированы до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

Также в ходе специальной военной операции российские войска поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек, а также лишились шести единиц бронированной и автомобильной техники и более 2 тысяч снарядов для «Градов» и еще около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массовые обстрелы по жителям ЛНР и ДНР. Все попытки для урегулирования конфликта мирным путем были проигнорированы Киевской властью.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении сразу 600 украинских националистов под Одессой.