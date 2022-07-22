В правительстве России расширили перечень недружественных стран

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Коллективный Запад» продолжает придерживаться жесткой санкционной политики без видимых на то причин. В Москве давно предупреждали «партнеров» о последствиях необдуманных действий.

Российское правительство расширило перечень недружественных государств. Соответствующий документ опубликован на сайте камина РФ.

В нем отмечается, что в список вошли такие страны, как Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Так, согласно новому распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.

Актуализированный список не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться, отметили в кабмине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.