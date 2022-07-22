Огненный шар: ТОС «Солнцепек» сметают с лица земли позиции ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мамонтов; Telegram / mod_russia

От всепроникающих снарядов не уйти никому — температура их составляет около трех тысяч градусов по Цельсию.

Минобороны представило видеозапись боевого применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» в ходе специальной операции на Украине. Ролик опубликован в Telegram военного ведомства.

Как отметил командир взвода Иван, за уникальным вооружением и специалистами ведется настоящая охота, ведь Вооруженные силы Украины (ВСУ)имеют реальные основания опасаться реактивных снарядов ТОС. Еще бы — ведь от них невозможно спастись, укрываясь в блиндаже. Никто не уйдет от огненного шара температурой на уровне трех тысяч градусов Цельсия. Достаточно небольшой щели, чтобы цель была поражена.

На опубликованных кадрах видно, как «Солнцепек» ведет уничтожающий огонь по позициям противника. Двигаясь по полю, боевая машина буквально сметает все на своем пути, оставляя на земле след.

Миг — и из дула орудий вырываются огненные залпы. Приземляясь, снаряды взрываются огненным снопом, сопровождаемым дымовой завесой.

Боевая машина «Солнцепек» оснащена 24 термобарическими снарядами. Каждый из них способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров. Прицелиться ТОС помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Кроме того, при стрельбе используются новейшие программные системы топогеодезической привязки.

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