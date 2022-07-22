Масштабный «Моторинг» стартует на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом

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Самые главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — большой праздник и для взрослых, и для детей.

На автодроме «Игора Драйв» под Петербургом сегодня стартует этап главных соревнований нашей страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Сюда приехали самые сильные спортсмены причем не только профессионалы, но и любители. Основной день соревнований пройдет в воскресенье. И он станет главным для болельщиков.

Все желающие, в том числе и дети смогут зайти в боксы команд, посмотреть, как гонщики готовятся к выступлениям. Это и отличает «Моторинг» от других соревнований — он уже давно превратился в большой семейный праздник.