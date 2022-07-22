Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Лены Киреевой
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Фото, видео: 5-tv.ru
На фоне обычной простуды у девочки развилось опасное заболевание. Без дорогостоящего лечения никак не обойтись.
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел».
Накануне мы рассказывали о шестилетней Лене из Пензы. Обычная простуда привела к серьезным осложнениям: у ребенка поражена нервная система. Чтобы заново научиться ходить и говорить, нужен курс реабилитации. Но стоит он — один миллион рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, нам удалось собрать всю сумму, и даже больше. Всего за один день вы перечислили два миллиона 729 тысяч 621 рубль.
Большое спасибо вам!