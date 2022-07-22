«Уже полгода в животике»: звезда «Дома-2» Ефременкова ждет близнецов

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva

С будущим пополнением эпатажную леди уже поздравили друзья.

Звезды «Дома- 2» Юлия Ефременкова и Мондезир ждут двойню. Об этом они сообщили своим поклонникам в социальных сетях. Пара опубликовала видеоролик с процедуры УЗИ.

«Мы загадывали, ждали, но не ожидали, что действительно нам ЭТО покажут на УЗИ. Я тебе вчера говорил: «Близнецов хочу!» Зайка! Ты представляешь?!» — говорит мужчина на записи.

Будущих родителей уже поздравили с будущим пополнением их друзья. По их словам, они будут рады баловать детей. Более того, некоторые близкие особенно расчувствовались и «заплакали» в комментариях.

«Моя девочка. Реакция Мондезира — огонь. Вы будете классными родителями. А мы будем рады баловать близнецов, ну или близняшек», — отмечала Александра Гозиас.

«Юльчик, глазам не верю! У меня аж слезы от видео. Это же сколько счастья у вас будет. Набирайся сил, как можно больше, мамуля», — рекомендовала Кристина Черкасова.

Однако по традиции за личной жизнью знаменитостей наблюдали и хейтеры. Они не гнушались лишний раз упрекнуть Юлию в бездетности в то время, как она переживала непростой период в отношениях. Ефременкова и Мондезир то расставались, то снова сходились.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Ефременкова перенесла операцию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.