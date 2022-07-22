Дети Донецкой народной республики смогут заниматься самбо в новой школе

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Открытие школы самбо в Мангуше стало первым шагом в возвращении детского спорта в Донбасс.

В поселке Мангуш Донецкой народной республики при поддержке «Единой России» открылась первая школа самбо в Донбассе.

Торжественное мероприятие посетили глава ДНР Денис Пушилин, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и член Попечительского совета Анатолий Якунин.

Речь идет о части Общероссийского проекта «Самбо в школы», который охватывает 70 регионов нашей страны.

«Это только такой пробный шаг, мы сделали три школы, две в Донецке и одну здесь, открываем первую здесь. Надеюсь, в ближайшее время зайдем в те школы у кого есть желание», — рассказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Главы ДНР и ЛНР ранее подписали соглашения с Общероссийским народным фронтом и другими организациями, благодаря этому в республиках Донбасса будет построено несколько десятков спортивных объектов.