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Евросоюз своими санкциями признал Запорожье частью России

Анастасия Трибесёнкова 345

Член ВГА Рогов заявил, что новыми санкциями Евросоюз фактически признал Запорожье частью России

Евросоюз своими санкциями признал Запорожье частью России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В администрации региона обратили внимание на опрометчивые формулировки в документах Евросоюза.

Введением санкций против руководства военно-гражданской администрации Запорожской области, Евросоюз признал регион частью Российской Федерации. Данное заявление сделал член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов.

«Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Владимир Рогов обратил внимание на формулировку своего звания в документах ЕС. Он отметил, что Евросоюз поставил под сомнение его участие в управлении ВГА, пометив ее словом "якобы". Но не добавив это уточнение к упоминанию военно-гражданской администрации Запорожья, ЕС своими действиями фактически подтвердил «легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области».

Накануне Евросоюзом был введен седьмой пакет антироссийских санкций. В списке числится примерно полсотни физических лиц, среди которых: мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз решил впервые провести зиму без российского газа. Ради антироссийской экономической войны ЕС готов «заморозить» собственных граждан.

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