Евросоюз своими санкциями признал Запорожье частью России

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В администрации региона обратили внимание на опрометчивые формулировки в документах Евросоюза.

Введением санкций против руководства военно-гражданской администрации Запорожской области, Евросоюз признал регион частью Российской Федерации. Данное заявление сделал член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов.

«Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Владимир Рогов обратил внимание на формулировку своего звания в документах ЕС. Он отметил, что Евросоюз поставил под сомнение его участие в управлении ВГА, пометив ее словом "якобы". Но не добавив это уточнение к упоминанию военно-гражданской администрации Запорожья, ЕС своими действиями фактически подтвердил «легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области».

Накануне Евросоюзом был введен седьмой пакет антироссийских санкций. В списке числится примерно полсотни физических лиц, среди которых: мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз решил впервые провести зиму без российского газа. Ради антироссийской экономической войны ЕС готов «заморозить» собственных граждан.