Рок-фестиваль лидера «Алисы» KKinchevFest стартует в Петербурге

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Константин Кинчев приглашает всех — от мала до велика. В Северной столице будет жарко как никогда!

К грандиозному событию сейчас готовится Петербург — уже сегодня город на Неве вновь станет столицей русского рока. Организаторы обещают: будет по-настоящему громко. На репетициях от мощных басов содрогались все окрестности. KKinchevFest соберет самых знаковых исполнителей рок-музыки. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова заглянула за кулисы и узнала, что готовят гостям фестиваля.

Репетиция KKinchevFest проходит под аккомпанемент военной авиации. Гул истребителей и вертолетов добавляет свои басы панк-рок фестивалю. Петербург ждут два дня тяжелой музыки. Константин Кинчев — фронтмен легендарной «Алисы» — на свой первый KKinchevFest пригласил друзей и единомышленников. Рок-поэтов нашего времени: группы «План Ломоносова», «Аффинаж», «25/17», «Северный флот» и другие.

«Это тяжелая музыка в прямом смысле слова: 55 тонн железа, пять дней монтажа. О силе звука могут свидетельствовать вот эти бетонные блоки, которые подпрыгивают», — показала Паршакова.

COVID раза ломал планы фестиваля. Третья попытка оказалась удачной. И символичной — девять лет со дня смерти друга Кинчева и легенды панк-рока — солиста «Короля и Шута» Михаила Горшенева.

«Мишка за Костю бы порвал бы многих, конечно. За Константина Евгеньевича, извините. Вообще рок-н-ролл это дело не старения. То есть вы можете стать взрослыми, но старыми стать не можете, никогда. Это вам рок-н-ролл не даст сделать», — подчеркнул музыкант Алексей Горшенев.

Действительно, панк-рок стал взрослым. Но, кажется, стал еще больше популярным у подрастающего поколения.

«Я даже заплакала от счастья! Я была на концертах много раз, но чтобы так близко подкрасться — вообще никогда не удавалось», — заметила одна из юных поклонниц.

«Чем музыка нравится?» — спросила корреспондент у другой маленькой леди.

«Чем? Ну, она громкая. А мне очень нравятся громкие вещи!» — подчеркнула девочка.

Сам Кинчев теперь полон не бунтарства, а философских мыслей о себе, о жизни и о детях. Поэтому на репетиции никакого алкоголя, как раньше. Не дышать же на маленьких гостей фестиваля перегаром.

«Я как дедушка трех внуков чувствую связь с детьми, мне с ними легко, спокойно и радостно», — заметил музыкант.

«Такие легенды рока, как вы, нервничают перед выступлением?» — поинтересовалась журналист.

«Легенды не знаю — я нервничаю всегда!» — подытожил Кинчев.

Стартует фестиваль сегодня в 16:30. И в столице русского рока будет по-настоящему жарко — плюс 30 градусов. А Кинчев и его друзья лишь подкинут дров в этот рок-костер. «Алиса» зажжет в оба дня фестиваля.