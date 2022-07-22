Прилетевшие в долину гейзеров на Камчатку туристы оказались перед закрытой дверью

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Руководство Кроноцкого заповедника оказалось под арестом по обвинению в загрязнении природы. По мнению прокуратуры, отходы складировали там, где водят экскурсии.

Неприятный сюрприз ждал и туристов, которые прилетели на Камчатку. Долина гейзеров, ради которой они преодолели тысячи километров, оказалась закрытой. Все из-за скандала: руководство Кроноцкого заповедника оказалось под арестом по обвинению в загрязнении природы. По мнению прокуратуры, отходы складировали там, где водят экскурсии.

Те сотрудники, что не пошли под суд, уволились. И теперь водить туристов по гейзерам просто некому. Екатерина Зенина — о катастрофе в разгар сезона.

Окутанная паром, затерянная в горах долина гейзеров. Чтобы увидеть это чудо нетронутой природы, сотни туристов пролетели полземли, потратили не одну зарплату. И только потом узнали: экскурсия, ради которой они отправились в долгое и дорогое путешествие — не состоится.

«Обидно просто вот так вот приехать и просто из-за того, что чисто человеческий фактор, который повлиял на то, что мы не увидим может быть самого интересного и ценного, что есть — это очень обидно», — признается турист из Петербурга Маргарита Иванова.

Кроноцкий заповедник, в котором находится долина гейзеров, остановил все экскурсии, поставил на паузу научные исследования. Работу парализовало после приговора суда. Следствие смогло доказать: три ключевых работника заповедника виновны в хищении почти полумиллиарда рублей. Их выделили из бюджета на утилизацию отходов.

«Подлежащий вывозу с территории заповедника техногенный мусор захоронили там же, нанеся природе еще больших вред, а выделенные государством на эти цели 454 миллиона рублей растратили», — заявил старший прокурор отдела управления генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Константин Кургузов.

В заповеднике настаивают: отходы утилизировали по всем правилам. И в знак протеста пишут заявления на увольнение. На стол директору их положили, в том числе и те, кто обеспечивал безопасность посетителей. И теперь, как утверждает руководство, работать с туристами просто некому.

«Принято решение о приостановке экскурсионной и научной деятельности в связи с необходимостью наладить операционную деятельность учреждения в отсутствие ключевых сотрудников», — говорит замдиректора Кроноцкого заповедника Владимир Халманов.

От приговора трем сотрудникам и бойкота десятка их коллег пострадали сотни путешественников. Многие из них летели на Камчатку с полным пониманием: второго шанса попасть на другой край континента просто не будет.

Добраться в долину гейзеров можно исключительно по воздуху и только в составе группы. Дикий туризм запрещен, за этим тщательно следят сотрудники заповедника.

Ежегодно долину гейзеров посещали примерно 5,5 тысяч человек. Остановка экскурсий в разгар сезона стала ударом для всей отрасли.

«Туристы очень сильно расстроены по этому поводу. Замены, наверное, именно этим маршрутам найти будет сложно», — говорит директор туристической компании Екатерина Анисимова.

В министерстве природы России не видят никаких проблем. В официальном заявлении ведомства Кроноцкий заповедник удивительным образом работает в прежнем режиме. Чиновники утверждают — там идут экскурсии и по-прежнему кипит научная деятельность.

«Особо охраняемые природные территории принимают туристов и обеспечивают их безопасность на всех маршрутах. Работа на территориях не приостанавливалась и не останавливалась ни на один день».

Похоже, на этот раз новости с далекой Камчатки в Москву пришли не с опозданием, а с опережением, причем на несколько дней. По данным сайта заповедника, экскурсии возобновят только в выходные — и то в ограниченном режиме. Чтобы путешественники не остались вообще без экскурсий, турфирмы срочно запускают альтернативные вертолетные маршруты. С облетом вулканов и посадкой для приема горячих ванн. Для тех, кто ради гейзеров уже прилетел в Петропавловск-Камчатский с другого конца страны, это, конечно, слабое утешение.