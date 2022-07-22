ТАСС: ВС РФ применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации на Украине

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Источник агентства сообщил, что беспилотники уже успешно поразили несколько целей.

Российские военные впервые применили в ходе спецоперации ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. БПЛА уже успешно отработали несколько боевых задач.

«Российские ударные беспилотники из состава комплекса „Ласточка“ нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — сообщил источник.

Беспилотники используют осколочные и кумулятивные боеприпасы, сбрасываемые с воздуха.

Официально эта информация не подтверждена. По данным Минобороны РФ, впервые дроны «Ласточка» были применены на учениях в 2021 году.

Известно, что БПЛА запускаются с катапульты, неся под фюзеляжем малогабаритные боеприпасы.

В открытых источниках крайне мало информации о характеристиках этого дрона. По неподтвержденным данным, «Ласточка» имеет взлетную массу от 4 до 5 килограммов, может лететь на расстояние до 45-50 километров со скоростью 65-120 км/ч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине был впервые применены модернизированные беспилотники «Ланцет».