Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент Белоруссии заявил, что Минск уже сотрудничает с республиками Донбасса и готов помогать им в дальнейшем.

Глава Белоруссии Адександр Лукашенко готов официально признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), если того потребуют обстоятельства. На данный момент, считает политик, в этом нет острой необходимости. Ни Крыму, ни Луганску, ни Донецку такое решение не принесет принципиальной выгоды, потому Минск и не спешит заявить о своем отношении к суверенности отделившихся от Украины территорий.

Как отметил Лукашенко, если перечисленным регионам потребуется продовольствие или другая материальная помощь от его страны, поддержка не заставит себя ждать. Белоруссия также готова принять участие в восстановлении освобожденных от националистов районов. По факту, подчеркнул глава государства, сотрудничество происходит прямо сейчас, и публичное подтверждение тому попросту не требуется — взаимодействие ни от кого не скрывается.

«Надо — признаю (суверенитет ЛДНР. — Прим. ред.) указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — сказал Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс (AFP, Agence France-Presse). Беседа опубликована на его официальном сайте.

Лидер Белоруссии также прокомментировал вероятность присоединения вооруженных сил страны к армии РФ на полях спецоперации по защите Донбасса. Он заметил, что Минск обладает тем же оружием и военным потенциалом, что и Москва, находится в боевой готовности, но сейчас этот потенциал нужен ополченцам ЛДНР и ВС РФ. В случае изменения ситуации государство будет готово обороняться и наступать.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ей предшествовали очередное обострение на границах ЛНР и ДНР с Незалежной и серия артобстрелов со стороны ВСУ. Главными целями армии президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту от восьмилетнего гнета, «геноцида и издевательств» мирного населения отделившихся земель. Призывы к мирному урегулированию Украина проигнорировала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что независимость республик Донбасса признала Северная Корея. В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с КНДР. МИД Незалежной выступил с решительным осуждением данного решения, назвав его «недружественным актом». Суверенитет ЛДНР прежде уже признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия.