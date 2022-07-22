«Зрелище не для слабонервных»: Нюша показала обвисший живот с растяжками

Фото, видео: Instagram* / nyusha_nyusha

Рождение двоих детей не прошло даром для хрупкой певицы. Теперь восстанавливать форму приходится с помощью косметологов — терапия длится несколько месяцев.

Певица Нюша показала, как выглядит ее тело после двух беременностей. Оказалось, рождение детей не прошло даром для миниатюрной исполнительницы — на животе, который был очень большим на последних сроках вынашивания, появились растяжки, кожа потеряла тонус и обвисла. Восстановительную терапию артистка не прекращает на протяжении многих месяцев, но до прежней формы еще далеко.

Нюша впервые стала мамой в 2018 году, на свет появилась девочка, которую назвали Серафимой-Симбой. Наследница певицы и бизнесмена Игоря Сивова стала старшей сестрой малыша Сафрона минувшей зимой. По словам отца, имя мальчика связано с некоей мистической историей, которую он обещал когда-нибудь рассказать поклонникам.

Пока папа ребятишек увлекает публику байками, их мама пытается вернуть себе подтянутое тело. Головокружительными результаты пока назвать нельзя, но прогресс заметен, и это исполнительницу радует. Селебрити проходит курсы биоревитализации, после инъекционных процедур появляются отеки и покраснения.

«Вот она, зона растяжек. Зрелище не для слабонервных. Помните меня, беременную? Очень большой был животик. Кожа очень классно подтянулась, но есть растяжки. С этим можно и нужно работать. Я делала эту процедуру и после первых родов», — рассказала подписчикам Нюша.

Артистка с супругом и детьми еще до рождения Сафрона обосновалась в Дубае. По словам певицы, ее муж слишком часто летал в Арабские Эмираты по делам, потому и было принято решение жить вместе за границей. Но долго довольствоваться исключительно ролью мамы-домохозяйки знаменитость не смогла. Как ранее писал 5-tv.ru, через семь месяцев после родов Нюша заявила о возвращении на сцену.

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