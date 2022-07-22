Собчак показала «округлившийся» живот в ответ на слухи о беременности

Телеведущая Собчак сняла себя в бикини и развеяла слухи о второй беременности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram* / xenia_sobchak

Пресса активно обсуждает не только якобы грядущее пополнение в семье телеведущей, но и многочисленных любовниц ее мужа Константина Богомолова.

Телеведущая Ксения Собчак положила конец обсуждениям ее «округлившегося» живота и беременности вторым ребенком. Нет, у сына знаменитости Платона в ближайшие месяцы не появится брат или сестра. Судя по видео, на котором звезда предстала танцующей в купальнике и тонких летних брюках, пополнением в семье пока, как говорится, и не пахнет. А раззадорившее прессу фото Собчак с фигурой как минимум второго триместра либо сделано с неудачного ракурса, либо вовсе фейк.

Сейчас Ксения Анатольевна отдыхает в Европе. На слухи о беременности, которые едва ли ускользнули от нее, журналистка не отвечала долго. Но отпуск под жарким Солнцем вдохновил — Собчак записала видео с веселым танцем и заодно показала тонкую талию без единого намека на интересное положение. Поклонники, явно ожидавшие большего (живота), были озадачены, но намек поняли.

«Класс, но вы беременная вообще-то, так пишет пресса!»

«Ну все, миф о беременности развеян!»

«Хей, а беременный живот-то где?» — подметили комментаторы.

Ксения Собчак доказала, что ее фото в сети с «округлившимся животом» — фейк. Фото: Instagram* / xenia_sobchak

Кроме ожидания малыша в семье Ксении Собчак и Константина Богомолова регулярно обсуждается и любвеобильность режиссера. Ему то и дело приписывают романы с молодыми актрисами, а порой даже называют имена. Недавно жена-телеведущая заявила, что чувствует себя обманутой, читая неприятные новости о якобы неверном супруге. В СМИ появилась информация о появлении Богомолова на публике с некоей Анной — «пассией» оказалась дочь режиссера от первого брака с Дарьей Мороз.

«Я коллекционирую отбитые заголовки… Чувствую себя лохом, которого обманули. Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины — Платон!» — посмеялась над коллегами Собчак, назвав имя своего сына.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Яна Кошкина рассказала о неожиданном звонке Константина Богомолова. Подозреваемый в изменах жене режиссер сделал жгучей брюнетке предложение, от которого она не смогла отказаться.

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