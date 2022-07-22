Депутат Госдумы Худяков заявил о переезде Пугачевой и Галкина в США

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Депутат Госдумы рассказал, когда знаменитости продадут всю недвижимость в РФ и окончательно эмигрируют.

Алла Пугачева и Максим Галкин не вернутся в РФ. Звездная пара уже определилась с местом жительства, и выбор пал, ожидаемо, на США. Об этом в социальных сетях рассказал депутат Госдумы Роман Худяков. Общественный деятель осведомлен даже о планах знаменитостей относительно реализации имущества в РФ и сроках эмиграции.

По словам Худякова, Примадонна уезжает вслед за мужем-предателем, которому «в России жизнь уже не светит». Сейчас селебрити занимаются продажей и переоформлением имущества, в том числе особняка в подмосковной деревне Грязь.

«Планы у них грандиозные — до осени реализовать недвижимость, включая замок Галкина, который оценили в 1 миллиард рублей. При этом секрет Полишинеля, что замок с весны стоит на продаже за 700 миллионов рублей (именно этот ценник обсуждают заинтересованные лица). Вот только с его оформлением в кадастре очень мутная история. Да и кто купит эдакий китч со скульптурой Бэтмена во дворе?» — пишет депутат.

Как отметил Худяков, среди фанатов Пугачевой (а кто еще гипотетически может захотеть купить шестиэтажный дом за баснословную сумму) богачей не так уж много. Зато у самой четы денег «куры не клюют», так что надолго они в стране не задержатся и вскоре обоснуются в Штатах. В конце зимы, добавил депутат, Примадонна с супругом хотят приобрести недвижимость в США, после чего Галкин примется за работу.

«Максим собирается 8 марта с триумфом дать первый концерт для своей „Американской публики“, которую называет с большой буквы. Там он, видимо, снова станет рассказывать, что россиян „будут кормить с лопаты перловой кашей через решетку на Лубянке“ (светоч остроумия) под одобрение и аплодисменты гостей из Вашингтона», — заявил общественник.

По мнению Худякова, маршруты гастролей и переездов Галкину составляют далеко не концертные директора, а некие «кураторы». Впрочем, о карьере юмориста депутат не беспокоится — комиков на Западе сегодня покупают дорого. Особенно тех, кто готов отказаться от своей страны и соотечественников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мировом турне Максима Галкина и его планах покорения зарубежной публики.