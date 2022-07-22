Привычка жениться: Блиновская в третий раз сыграла свадьбу со своим мужем

Елена Блиновская в третий раз сыграла свадьбу со своим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Блогер в очередной раз отправилась под венец со своим супругом Алексеем на 13-ую годовщину их свадьбы.

Елена Блиновская в третий раз устроила свадьбу со своим мужем Алексеем. Блогер призналась, что ей искренне нравится выходить замуж за своего уже 13 лет как законного супруга. Таким необычным образом они уже отмечали десятилетие брака. На этот раз «свадьба» также пришлась на годовщину их союза.

«Если бы была работа „выходить замуж“, я бы точно быстро нашла себя, — иронично подписала снимки с мероприятия в Instagram* Блиновская. — Недаром когда-то у меня было свадебное агентство. К счастью, муж идет на уступки и готов периодически повторять… Иначе прямо не знаю, что бы я делала».

Елена Блиновская идет в третий раз под венец со своим мужем. Фото: Instagram* / elena_blinovskaya

Подписчики оценили образы супругов, оценив красоту мероприятия:

«Боже мой, волшебно»;

«Фея! Счастья Вам»;

«Как красиво».

Для своей третьей свадьбы Блиновская выбрала белоснежное платье с глубоким декольте, задрапированным полупрозрачной тканью. Изюминкой образа стала воздушная полупрозрачная накидка с капюшоном, придавшая невесте сходство со сказочной принцессой.

Елена Блиновская известна широкой аудитории как создательница «Марафона желаний» и по совместительству блогер с многомиллионной аудиторией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд отклонил иск к Собчак из-за интервью с Блиновской.

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