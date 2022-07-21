Назван предполагаемый владелец обезьяны, напавшей на ребенка в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Terry Whittaker/FLPA

Агрессивное животное прорвалось в дом дважды Героя СССР космонавта Рюмина.

Вероятным владельцем обезьяны, напавшей и покалечившей ребенка в Подмосковье, является адвокат Леонид Розенблюм. По сведениям 5-tv.ru, именно ему принадлежит частный зоопарк, из которого, предположительно, сбежало агрессивное животное.

Также выяснилось, что дом, на территорию которого проникла обезьяна, принадлежит семье космонавта, дважды Героя Советского Союза Валерия Рюмина, скончавшегося 6 июня. Его дочь приютила знакомую семейную пару из Харькова, на ребенка которой и напало разъяренное животное.

Инцидент произошел в деревне Терпигорьево Мытищинского района Подмосковья. Обезьяна пробралась на территорию загородного дома и напала на двухлетнюю девочку, нанеся ей серьезные раны. Родителям с трудом удалось отбить дочь, после чего ее экстренно госпитализировали с большой кровопотерей.

По факту нападения обезьяны на девочку возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у хозяев напавшей на ребенка обезьяны на территории частного дома оказался целый зоопарк.