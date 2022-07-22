А президент настоящий? Кто управляет США, стоя за спиной заболевшего Байдена

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В последнее время президенту США не везет со здоровьем: то его подозревают в деменции, то он сам рассказывает об обнаруженном у него раке. Недавно стало известно о подхваченном им COVID-19.

Заявления о недугах Джо Байдена были сделаны не ради того, чтобы сместить его. Президент США действительно болен, уверен политолог Сергей Марков. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что кризис власти в Соединенных Штатах проявляется в том числе и нахождением у власти такого человека как Байден.

«Там не может быть вот такого хитроумного плана, который вот так бы работал, — считает специалист. — Он реально болен. Он не понимает, что это — большая слабость, то, что он ассоциируется с болезнью».

Рассказывая про экологию и приводя в пример свою собственную онкологию, американский лидер не думал, что это забьет еще один гвоздь в крышку гроба его репутации. Попросту не сообразил, уверен политолог.

«У него видимо там уже какая-то стадия деменции, но специалисты говорят, что скорее это болезнь Альцгеймера. Реально он не управляет, не исполняет обязанности президента. От имени Байдена обязанности президента США реально, так сказать, выполняет некая неизвестная группа людей. По сути дела заговорщики, поскольку они получили власть над крупнейшей державой - США. Не просто с помощью фальсифицированных выборов, их никто не выбирал», — высказал свою точку зрения Марков.

Из-за сложившейся ситуации, по мнению политолога, крайне трудно прогнозировать какие-либо исходы праймериз. В такой момент могут появляться самые неожиданные фигуры.

«Счастье будет демократов, если выпрыгнет человек типа Барака Обамы, и очень плохо будет, если опять придется ставить нечто вроде Джо Байдена», — отметил эксперт.

Действующий президент США, по мнению политолога, по сути фейковый, поскольку его пытаются представить как кого-то, кем он не является. С другой стороны, иронично отметил Марков, 79-летний Байден — хороший пример всем пенсионерам мира.

В последнее время американские СМИ особенно обеспокоены состоянием здоровья президента США — у него подозревают деменцию из-за странных казусов вроде попыток поздороваться с пустотой, а также он сам рассказал об обнаруженной у него онкологии, не уточнив, когда именно это было.

21 июля, пресс-служба Белого дома опубликовала информацию о том, что у Байдена обнаружили COVID-19. Пока что глава государства находится на карантине и работает в формате удаленки. Представители его администрации пообещали информировать граждан о состоянии здоровья их лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как команда медиков «собирает» Байдена на выступления. Специалисты создают иллюзию дееспособности первого лица государства.