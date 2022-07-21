Стала известна причина смерти актрисы Русланы Писанки
Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak
Супруг артистки сломлен обрушившимся на него горем.
Звезда сериала «Сваты» Руслана Писанка умерла от агрессивной формы рака. Об этом сообщил ее супруг Игорь Исаков в социальных сетях.
«У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен… Но так, как боролась она, я бы не смог бы даже на половину… К сожалению, иммунитет не выдержал…» — поделился подробностями с друзьями и подписчиками муж погибшей.
Исаков добавил, что тяжело переносит утрату супруги, он разбит и опушен.
«Я знаю, что моей жене это никогда понравилось, поэтому пытаюсь понемногу начать ее отпускать. Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки „жизнь прекрасна“…» — написал вдовец.
Игорь Исаков тепло поблагодарил всех, кто разделил с ним боль утраты.
Неожиданная смерть Русланы Писанки потрясла и Россию, и Украину. Она скончалась на 57-году жизни. Коллеги рассказали, что звезда боролась с лишним весом при помощи жестких ограничений в питании и занятий спортом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актриса незадолго до смерти попала в больницу.