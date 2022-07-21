Подсидела мужа: политолог Солонников раскрыл тайный смысл визита Зеленской в США

Фото, видео: Instagram* / olenazelenska_official; 5-tv.ru

Супруга главы Незалежной выступила с речью в американском Конгрессе, став первой из первых леди, сделавших это. Но в подобной политической акции многие увидели скрытый мотив.

Президент Украины Владимир Зеленский порядком надоел своим западным кураторам и населению их стран, поэтому новым лицом Украины на международной арене станет его супруга Елена. В этом заключается истинный смысл ее визита в США, считает политолог Дмитрий Солонников.

«Современная политика, прежде всего, в США — это политика шоу-бизнеса. И по правилам шоу-бизнеса нельзя все время использовать одни и те же фигуры. Должны быть новые лица, которые будут выступать примерно с одной и той же позиции, говорить, какая великая Америка, какой правильный курс у Демократической партии, как нужно строить мир по тем принципам, которые пытаются демократы продавить во всем мире», — пояснил эксперт.

По мнению Солонникова, визит Зеленской в США можно считать успешным с той точки зрения, что она выполнила задачу политтехнологов — продемонстрировала новое лицо Украины, которое теперь будут раскручивать в медиа и продвигать на международных площадках.

При этом в выигрыше от визита супруги главы Незалежной остались, в первую очередь, сами США, а точнее, партия демократов в Конгрессе. Именно они были инициаторами поездки Зеленской, чтобы поправить свои пошатнувшиеся позиции в предвыборной гонке.

Солонников пояснил, что промежуточные ноябрьские выборы в Конгресс Демократическая партия явно проигрывает, поэтому ей сейчас крайне необходимо продемонстрировать перед избирателями свою активность и позитивную роль на международной арене. Здесь-то демократам и пригодилась Елена Зеленская.

В свою очередь Украине визит супруги главы государства в США ровным счетом ничего не даст, уверен Солонников.

«Для Украины ничего нового не будет. Да, помощь будет продолжаться, но сказать, что произошел какой-то прорыв, нельзя», — резюмировал политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена в ходе выступления в Конгрессе США попросила у американцев системы противовоздушной обороны для вооруженных сил страны.