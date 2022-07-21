Онкология, деменция и ковид: выдержит ли Байден свалившийся на него «букет» болезней

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Возраст американского лидера в сложившейся ситуации — не самый тревожный фактор, отметил врач.

Заявление администрации президента США Джо Байдена о выявленном у главы государства коронавирусе взбудоражило общественность. В американских СМИ и без того регулярно обсуждают состояние здоровья пожилого политика, которому в этом году исполнится 80 лет.

С учетом недавнего признания Байдена в том, что у него была диагностирована онкология, новость о COVID-19 стала звучать еще более тревожно.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с 5-tv.ru отметил, что солидный возраст американского лидера — не главный повод для беспокойства. Он также обратил внимание на то, что сейчас доминирует довольно щадящий «омикрон», так что вряд ли коронавирус сам по себе можно назвать серьезной угрозой для Байдена. Однако все не так просто.

«Дело в состоянии его реального здоровья. Это видно, что оно не самое хорошее, учитывая и его признание об онкологическом заболевании. Это та патология, которая прежде всего отрицательно влияет на иммунную систему. Поэтому это нужно сейчас иметь в виду, — уверен медик. — Второе — вы видите поведение из активной политической жизни руководителя одной из самых больших стран на планете. Это тоже фактор, дестабилизирующий обстановку».

Специалист выразил уверенность в том, что американские медики справятся с коронавирусом Байдена. Однако службе безопасности после этого инцидента стоит серьезно пересмотреть методы своей работы.

«Это не только уметь отстреливаться или гонки на автомобилях — это прежде всего безопасность. И в данном случае второй такой прокол за последний совсем небольшой период, когда глава государства сначала подвергается реальной угрозе заражения, а теперь уже и заражению этим заболеванием — это то, что требует сегодня серьезного осмысления от компетентных структур этого государства», — считает Онищенко.

Что касается развития деменции, то, по мнению врача, это — проявление генетической наследственности, плюс подходящий возраст для развития заболевания. Однако оно никак не связано с раком, про который говорил президент США.

«Деменция с онкологией — это два параллельно идущих тяжелых процесса», — подытожил медик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о состоянии заболевшего COVID-19 Байдена.