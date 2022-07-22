Пострадала от рук человека: как медведицу Монеточку спасли от консервной банки

Фото, видео: Росприроднадзор; 5-tv.ru

За спасением белой медведицы, язык которой оказался в смертельной ловушке консервной банки, без преувеличения, следила вся страна.

В поселке Диксон Красноярского края спасли белого медведя. В пасти хищника застряла банка из-под сгущенки и прищемила язык. И вот наконец, ее удалось извлечь. Медведь не ел уже несколько дней и пришел к людям за помощью.

На Север отправились специалисты Московского зоопарка, но долго не могли попасть на место из-за нелетной погоды. И вот, наконец, добрались: сначала вертолетом, потом пешком.

Местные жители просто не в силах были помочь. В итоге, все закончилось благополучно. А медведь оказался… медведицей и она даже получила имя. Детали спасательной операции у корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

В поселке Диксон буквально уговаривали белого медведя остаться с ними и дождаться помощи. Безрезультатно — видно, что зверь доверяет людям, но слишком боится боли.

На видео медведь снова уходит из поселка. Уже несколько дней он в этой ловушке. Консервная банка все сильнее врезается в язык. Без возможности поесть и попить он продолжает скитаться по округе.

Чтобы попробовать еще раз помочь попавшему в беду зверю, Дмитрий Калашников 21 июля с самого утра отправился на поиски. Прошел 15 километров по пересеченной местности.

С собой мужчина взял пассатижи, чтобы попробовать вытащить банку из пасти. Но медведь не подпускает местного жителя к себе. Словно от отчаяния из последних сил зверь забирается на скалы.

«Нашел я тебя, котеночек. Иди сюда, иди, маленький, иди ко мне. Иди, мой хороший. Садись. Ножки трясутся, устал, котеночек, изголодался», — пытается поговорить с хищником Калашников.

В таком состоянии далеко уйти он уже не мог. Уплыть с острова тоже не вариант. Сил у животного хватило только на то, чтобы лечь и смиренно дожидаться своей участи.

«Он уже, это, слабенький. Прямо чувствуется, что умотанный. И ножки трясутся, и сам по себе такой же — скелет торчит. Не пьет мальчишка, не ест — конечно, тяжко», — рассказал местный житель.

Но помощь подоспела вовремя. Вертолет с опытными ветеринарами из Москвы добрался до Диксона. Медведя обнаружили в окрестностях поселка. Все необходимое оборудование у специалистов было с собой.

«Сварена специальная клетка большого размера для того, чтобы зверя можно было транспортировать подальше от людей. После того, как он будет обездвижен, и банка будет изъята из пасти, и его пасть будет освобождена, его язык осмотрят врачи — насколько он поврежден», — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

А ветеринар высшей категории Михаил Шеляков отметил, что очень многое зависит именно от скорости принятия решений, ведь банка при длительном сдавливании может нанести различные повреждения.

Консервную банку извлекли, язык и жизнь медведя удалось спасти. Вернее, медведицу — пострадавший зверь оказался самкой. Она сильно порезала язык, но ветеринары уверены — раны скоро заживут. А пока за спасенной наблюдают специалисты.