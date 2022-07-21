«Сумрак»: преимущества и недостатки самой дальнобойной винтовки в мире

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Станавов; ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Эксперты объяснили, что может дать российским военным применение уникального оружия в спецоперации на Украине.

Самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак», которая, предположительно, впервые была применена в боевых действиях на Украине, может дать российским бойцам серьезное преимущество в снайперских дуэлях. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Известно, что «Сумрак» был разработан в 2012 году для максимально точной стрельбы на большую дальность мощными патронами. Однако большее значение имеет все же мастерство стрелка, отметил эксперт.

«Она стреляет далеко, точно, имеет мощный патрон. И конечно, в снайперском поединке человек, владеющий этой винтовкой, может выиграть (если опираться только на оружие). Но тут очень важно мастерство снайпера, его умение маскироваться, произвести первый точный выстрел», — пояснил Литовкин.

Он подчеркнул, что «Сумрак» создавался для уничтожения самых важных целей, поэтому ожидать, что винтовка внесет решающий вклад в победу российских Вооруженных сил, несерьезно.

О бессмысленности применения уникального оружия в боевых операциях заявил и ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Михаил Драгунов. Он сравнил «Сумрак» с болидами «Формулы-1» — штучными автомобилями, которые производятся для специальных целей и не предназначены для массового потребителя.

В свою очередь военный историк и политолог Никита Буранов считает, что «Сумрак» поможет российским военным в противостоянии с украинскими снайперами, вооруженными дальнобойными комплексами западного производства.

«Использование дальнобойного снайперского оружия — конек ВСУ. За восемь лет на Украине выкристаллизовалась целая снайперская школа, основанная на дальнобойных комплексах „прицел + винтовка“, которые поставлялись Западом. Это лучшие в мире тяжелые винтовки, которые бьют очень далеко. С такой угрозой нужно бороться, и „Сумрак“ — первый звоночек того, что мы будем догонять в этом отношении противника и вести с ним борьбу», — заявил Буранов.

© РИА Новости / Андрей Станавов; Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Между тем британское издание Daily Mail назвало «Сумрак» самой дальнобойной и, возможно, «самой смертоносной» винтовкой. Такой статус ей обеспечивает сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния.

Создатель «Сумрака» — частная оружейная компания Lobaev Arms. В производстве винтовки используются авиационный алюминий, высоколегированная и твердая нержавеющая сталь, углепластик, кевлар и стекловолокно. В 2017 году «Сумрак» установил рекорд — попал в обозначенную цель с расстояния 4210 метров. Этот результат до сих пор не побит ни одной винтовкой в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным источников, в ходе спецоперации на Украине российские военные впервые использовали самую дальнобойную в мире винтовку «Сумрак». Однако официального подтверждения применения уникального оружия от Минобороны РФ пока нет.