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Юлия Ковальчук сделала маме необычный подарок на день рождения

Карина Свидригайлова 20

Певица Ковальчук выловила двухметрового осетра на дне рождения матери

Юлия Ковальчук сделала маме необычный подарок на день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица признается, что ей понадобилось собрать все силы, чтобы совладать с огромной рыбиной и вытащить ее из водоема.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук захотела поздравить самого родного человека необычным способом и устроила для мамы на день рождения совместный поход на рыбалку, на которой хрупкая артистка умудрилась выловить крупную рыбу — в длину с саму Ковальчук. Певица похвасталась шикарным уловом, способным заставить завидовать многих мужчин, в социальных сетях.

«Сегодня я собрала все силы, чтобы вытащить этого красавца. Старалась для мамочки, у которой сегодня день рождения. Люблю всем сердцем и готова на любые подвиги», — написала она у себя на странице в Instagram*.

Юлия Ковальчук похвасталасьсолидным уловом. Instagram* / juliakovalchuk

Однако добычу все-таки выпустили на вольное плавание, так как рыбалку устроили ради праздника и ярких впечатлений.

«Я мама, жена, певица, ведущая, подруга — и я женщина! А женщинам, чтобы наполняться энергией, нужен отдых. В очередной раз в этом убедилась и теперь, абсолютно восстановившаяся, готова к работе и новым свершениям», — похвасталась Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук раскрыла секрет про отношения с Анной Семенович в те времена, когда обе были участницами группы «Блестящие». Оказалось, что сначала дружбы между певицами не сложилось, и виной тому амбиции Семенович, которая сходу начала тянуть одеяло в коллективе на себя.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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