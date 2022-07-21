Девочка Монеточка: что известно о медведе с банкой в пасти из Красноярского края

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Измученному хищнику удалось с первого раза ввести снотворное.

Один из спасателей белого медведя, застрявшего в банке со сгущенкой в Красноярском крае, Константин Вересов рассказал о дальнейшей судьбе полярного хищника. По словам представителя Заполярного филиала «Норникеля», операция по спасению мишки прошла успешно — снотворное удалось ввести животному с первого выстрела.

«Буквально в течение десяти минут медведь был обездвижен, банка успешно удалена, сейчас идет обработка языка, на нем множество порезов», — поделился один Вересов.

Он также отметил, что медведь оказался молодой медведицей весом порядка 80-90 килограммов. Спасенному животному дали имя Монеточка.

«Сейчас будем транспортировать ее к вертолету и затем — в среду естественного обитания», — поделился участник спасательной операции.

Фото: 5-tv.ru

Для помощи зверю в Красноярский край прилетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка. Вместе с сотрудниками аэропорта Диксон и ветслужбы они выследили медведя — животное обнаружили недалеко от воздушной гавани.

История белого медведя, попавшего в плен банки со сгущенкой, взволновала общественность. Из-за того, что животное не давало себе помочь, оно долгое время не ело и не пило. Однако сейчас со зверем все хорошо — повреждения оказались незначительными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сможет ли застрявший в банке со сгущенкой медведь жить без языка.