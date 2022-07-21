Большая кровопотеря: в Подмосковье обезьяна растерзала двухлетнюю девочку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; utro.ru

Животное сбежало из частного зоопарка и пробралось на территорию загородного дома.

Сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку и нанесла ей серьезные раны. Инцидент произошел в деревне Терпигорьево Мытищинского района Подмосковья, сообщает utro.ru.

Нападение агрессивного животного запечатлела камера. На кадрах видно, как на территории частного дома, где играли несколько детей, неожиданно появляется обезьяна. Объектом атаки она избрала самого маленького ребенка, в то время как дети постарше в страхе убежали в дом.

Пришедшие на помощь девочке взрослые с трудом отбили ее у разъяренной обезьяны. Видно, что животное совершенно не испугалось при виде мужчины и женщины и продолжило попытки вырвать из их рук ребенка.

После ЧП пострадавшую девочку экстренно госпитализировали. В больнице у нее диагностировали большую кровопотерю. Полиция устанавливает обстоятельсва случившегося.

utro.ru

Со слов очевидца, обезьяна содержится в частном зоопарке проживающего в том же поселке адвоката. Прежде чем напасть на ребенка, животное атаковало женщину, которая, к счастью, избежала травм.

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