В НАСА показали следы первого человека, ступившего на Луну 53 года назад

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Отметины на спутнике Земли такие четкие, что даже ученых повергли в приятный шок.

На Луне все еще остаются следы первого человека, ступившего на ее поверхность. Такими невероятными снимками поделилось НАСА — сегодня ровно 53 года спустя после того, как отправила астронавтов на спутник земли. На кадрах — площадка приземления «Аполлона-11» с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, а также отметины на поверхности от их пребывания. Все это снял разведывательный орбитальный аппарат, который сейчас исследует Луну.