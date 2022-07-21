Крайние меры: сможет ли застрявший в банке со сгущенкой медведь жить без языка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska;5-tv.ru

Застрявший в банке со сгущенкой белый медведь ждет помощи московских врачей — команда вот-вот доберется до попавшего в консервный плен хищника.

Забредший в поселок Диксон Красноярского края белый медведь ждет своих спасателей из Москвы. Специалисты летят вызволять дикое животное из плена консервной банки — мишка решил угоститься найденной сгущенкой, и жестяная упаковка застряла в его пасти.

Местные жители пытались ему помочь, но не смогли — медведь не позволяет притронуться к банке и в результате не может ни поесть, ни попить. В соцсетях переживают, что из-за длительного сдавливания полярный хищник может остаться без языка.

Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с 5-tv.ru рассказал о возможных последствиях инцидента и о том, сможет ли медведь выжить, если все же придется ампутировать столь важный орган.

«Здесь скорость решения проблемы является решающей, поэтому я немножко удивлен, что пришлось даже московских специалистов пришлось вызывать в такое далекое путешествие, чтобы помочь этому несчастному зверю», — отметил врач.

По его словам, подобные случаи обычно не представляют большой сложности — ветеринары работают в тандеме со службами спасения. От них по факту требуется только погрузить животное в медикаментозный сон, после чего спасатели уже вызволят его из консервного плена.

«По нашей терминологии вот такое длительное сдавливание каким-то предметом определенных частей тела называется краш-синдромом. При длительном сдавливании могут образовываться язвы, даже отмирание частей тех тканей, которые подверглись такому длительному сдавливанию», — объяснил специалист.

Если брать худший вариант развития событий, то медведь действительно может безвозвратно утратить часть языка. Придется делать ампутацию, после чего хищник будет нуждаться в реабилитации, а это — не лучший вариант для дикого зверя.

«К халяве все быстро привыкают, и медведь тоже при уходе начинает терять те жизненные навыки, которые ему необходимы для существования в дикой природе», — пояснил ветеринар.

Однако даже при невероятном, по мнению Шелякова, варианте развития событий, в котором медведь полностью останется без языка, зверь сможет выжить.

«Даже если предположить, конечно, совершенно фантастический вариант, что полностью язык исчез, он некротизирован, например, или он там нежизнеспособен стал как орган, и приходится его полностью удалять. Зверь сможет жить, конечно, но качество жизни ухудшится», — уверен он.

Сократится меню косолапого, поскольку именно сильный и длинный язык во многом помогает ему добывать труднодоступную пищу. Но утрата части органа — не редкое явление среди медведей. Зачастую это происходит во время стычек, бывает, они даже сами откусывают себе кончик языка, отметил ветеринар. Однако это приносит сильную боль животному.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что голодные медведи вломились в подсобку вахтовиков на Сахалине и съели все консервы.