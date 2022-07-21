Украинские СМИ заявили, что Зеленский попал в реанимацию

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Обязанности главы государства якобы взял на себя спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский доставлен в реанимацию. Об этом сообщили сразу несколько радиостанций Незалежной.

По информации СМИ, состояние украинского лидера оценивается как тяжелое, а обязанности главы государства временно взял на себя спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Позднее в офисе президента Украины опровергли информацию СМИ, назвав ее фейком. В свою очередь часть радиостанций, сообщивших о доставке Зеленского в реанимацию, заявили об атаке хакеров.

Недавно первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что очень беспокоится, как бы ее супруг серьезно не заболел на своей нелегкой работе. По ее словам, глава Незалежной трудится буквально на износ и легкомысленно относится к здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказал о связи между умершей 19 июля актрисой Русланой Писанкой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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