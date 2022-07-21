«Все дается сложнее»: Корчевников перенес новую операцию на голове

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В 2015 году телеведущему пришлось лечь под нож хирурга из-за опухоли мозга, однако на этом его проблемы со здоровьем не закончились.

Борис Корчевников признался, что недавно перенес операцию на слуховом нерве. По словам телеведущего, все прошло не столь гладко, и сейчас у него есть определенные проблемы со здоровьем. Однако он по-прежнему верит в лучшее и надеется, что самая важная и серьезная часть лечения уже осталась позади.

«У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное, — рассказал Корчевников РИА Новости. — Но есть уверенность, что эти проблемы со временем будут решены. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади».

После того, как стало известно, что в 2015 году телеведущий перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, в СМИ и соцсетях начались спекуляции на теме его здоровья.

Позднее Корчевников стал делиться с общественностью информацией о своем состоянии. В 2019 году он признался, что прошел через трепанацию черепа. Телеведущий не мог ходить несколько недель. По его словам, тот период заставил его по-другому посмотреть на жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борис Корчевников разозлился из-за сообщений о своей смерти в ДНР.