Уролог назвал незаменимые для мужского здоровья продукты

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Здоровье мужской репродуктивной системы напрямую связано с едой, которую употребляет представитель сильного пола.

Мужское здоровье непосредственно связано с продуктами, которые поступают в организм. Об этом рассказал врач-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

Также он отметил, что помимо огромной роли в правильной работе мужской репродуктивной системы, питание способствует выработке главного полового гормона — тестостерона.

«Основным сырьем для синтеза тестостерона является холестерин. Именно из него в тестикулах (мужских половых железах) синтезируется тестостерон», — объяснил специалист.

Полезными для мужского здоровья он назвал печень, морепродукты, орехи и телятину: в них содержится необходимые магний, селен, бор и цинк. Но особенно врач выделил яйца.

«Яйца содержат не только достаточное количество холестерина, но и высококачественный белок, а также витамин D и аспарагиновую кислоту, которые также благоприятно сказываются на выработке тестостерона», — цитирует lenta.ru слова Данилова.

Также он посоветовал употреблять препараты Омега 3-6-9, так как эта добавка улучшает эластичность сосудов и улучшает микроциркуляцию, что позитивно влияет на сперматогенез. Вдобавок Омега 3-6-9 являются хорошими средствами профилактики простатита, потому что обладают противовоспалительным эффектом.

Кроме того полезным для сперматогенеза врач назвал прием фолиевой кислоты. Она способствует повышению качества половых клеток, потому что снижается количество патологических элементов, которые имеют генетические мутации. По его словам для профилактики достаточно 200 микрограммов фолиевой кислоты ежедневно, однако порекомендовал уточнить дозировку у лечащего врача, особенно если мужчина собирается принимать добавку для лечения.

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