Фото, видео: Instagram* / zelenskiy_official;© РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

По слухам, именно хитрый предприниматель помог шоумену оказаться у власти в Незалежной. Что же будет после громких разборок?

Лишение гражданства одного из крупнейших украинских олигархов Игоря Коломойского и других топовых предпринимателей свидетельствует о начавшемся на Украине политическом терроре. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Армен Гаспарян.

По его словам, тот факт, что именно Коломойский в свое время привел к власти нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, в текущей политической ситуации утратил значение — каток репрессий пройдет по всем.

«На Украине, по сути, начался политический террор, аналог 1937 года (период массовых политических репрессий в СССР — Прим. ред.). И там уже не важно — близкий человек, далекий, соратник, оппонент. В эту дьявольскую молотилку с каждым днем будет бросаться все больше людей. Это очевидно. Собственно, это даже не я говорю, это сказал Данилов — секретарь СНБО», — заявил Гаспарян.

Политолог уверен, что за атакой на Коломойского стоят США, где в отношении украинского олигарха и членов его семьи введены санкции по обвинению в коррупции. Лидер Незалежной в нынешних реалиях просто не смог отказать своим кураторам из-за океана. Однако предприниматель, по сути, создавший проект «Зеленский», явно будет мстить за такое предательство, считает Гаспарян.

«Я думаю, что господин Коломойский не простит и ответит. Зеленский тем самым совершил ту же ошибку, что сделал Порошенко. Напомню, что Петр Алексеевич боролся с Коломойским, в результате тот создал „феномен Зеленского“», — отметил политолог.

Что касается лишения гражданства бизнесмена Геннадия Корбана, то таким образом Зеленский нанес удар по так называемому днепропетровскому клану, который находится в остром конфликте с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, а также политиков и предпринимателей Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана.

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