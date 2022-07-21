Глава МИД Венгрии приехал в Москву после решения властей докупить газ

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Сийярто встретится в российской столице с чиновниками, отвечающими за энергетическую сферу.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Москве, сообщает венгерский телеканал Hirtv.

У венгерского политика запланированы переговоры со своим коллегой Сергеем Ларовым. По окончании переговоров дипломаты проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, Сийярто встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, ответственным за вопросы энергетики, и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Незадолго до поездки министра правительство Венгрии решило закупить дополнительно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к объемам, предусмотренным долгосрочными контрактами.

В Венгрии хорошо понимают, что антиройсские санкции, в частности, в энергетической сфере, подвели Европу к катастрофе. Так, по словам премьера страны Виктора Орбана, введя рестрикции против РФ, Европа «выстрелила себе в легкие».

Ранее 5-tv.ru писал, как в Венгрии обеспокоились психическими проблемами президента Украины Владимира Зеленского.