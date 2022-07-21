Врач Авраменко предупредила о риске для жизни младенца при отказе брать его на руки

Фото: Depositphotos / toshket

Ношение ребенка на руках не только полезно для него, но и предотвращает проблемы, которые могут возникнуть как и у малыша, так и у родительницы. Что же будет в противном случае?

В первые три месяца после рождения ребенка лучше всего периодически брать его на руки. Это полезно как для ребенка, так и для матери: малыш учится держать тепло, а у матери устанавливается лактация. Об этом рассказала неонатолог Василиса Авраменко.

«Контакт кожа к коже способствует выработке гормонов лактации — пролактина и окситоцина. Последний является гормоном привязанности, он отвечает за формирование связи между мамой и ребенком», — цитирует Газета.ру специалиста.

По словам медика, если не брать ребенка на руки, то есть риск ухудшения лактации, увеличения времени ее становления. Это влечет за собой дефицит молока, поэтому впоследствии придется вводить в рацион смеси.

«Если младенца не носить на руках, то ему будет сложнее учиться удерживать тепло, его чаще будут беспокоить колики в животе», — подчеркнула Авраменко.

Врач добавила, что первые три месяца жизни младенца, так называемый четвертый триместр, мама как бы донашивает его уже на руках, когда малыш находится «по другую сторону от живота матери».

Также, отмечает врач, когда ребенок меняет положение и перемещается на руках матери, он имеет возможность изучать мир, при этом чувствуя себя в безопасности.