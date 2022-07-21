Сестра Градского назвала единственное условие, при котором могут найтись новые наследники

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сама родственница покойного артиста подчеркнула, что не претендует ни на деньги, ни на недвижимость. Наталья желает вернуть себе только имущество своего родного отца.

Сестра Александра Градского Наталья назвала условие, при котором в борьбу за наследство покойного композитора могут вступить неизвестные ранее внебрачные дети артиста. По мнению родственницы Градского, вообще наличие у ее брата дочерей и сыновей, о которых он бы знал, но при этом не поддерживал с ними отношения, исключено.

«Уверена: если бы у него были внебрачные дети, он бы никогда не отказался от них! Если бы только их мать не скрыла от Саши информацию о рождении. Кто знает, вдруг, какая-то женщина приберегла эти сведения на потом? В жизни ничего нельзя исключать, а чужая душа — потемки», — заявила она в беседе с сайтом KP.RU.

По словам Натальи, Градский все же был человеком известным и осторожным, потому крайне трудно представить, чтобы подобная история сейчас «вытаяла» на свет.

«Я ничего о других „родственниках“ брата, кроме его четверых детей (взрослые сын Даниил и дочь Мария от предыдущего брака и двое несовершеннолетних сыновей от последней жены Марины Коташенко. — Прим. ред.), не слышала», — подчеркнула собеседница издания.

Сама сестра покойного мультиинструменталиста подчеркнула, что не претендует на его наследство. Наталья Градская желает только одного — восстановить справедливость и вернуть себе квартиру в Москве и дачу в Подмосковье, принадлежавшие ее родному отцу. По словам родственницы композитора, тот забрал недвижимость себе обманом, воспользовавшись тем, что она живет во Франции.

Несмотря на то, что Градский скончался в ноябре 2021 года, споры вокруг его наследства не утихают. Тем не менее враждебные отношения и судебные процессы останутся за закрытыми дверями — семейство не желает посвящать посторонних в свои распри.

Однако, как отметил художник Никас Сафронов, в процессе дележки наследства не исключено, что родственникам могут предстоять ДНК-тесты и даже эксгумация тела покойного артиста в случае появления новых претендентов на богатства Градского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Жорин назвал условие эксгумации тела Градского.