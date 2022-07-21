ВС России уничтожили штаб-квартиру СБУ и пункты размещения наемников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ; Минобороны РФ

В Минобороны РФ подвели итоги спецоперации на Украине за минувшие сутки.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили штаб-квартиру СБУ и пункты размещения иностранных наемников. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в Краматорске», — заявил он.

В этот же день авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет Су-25 в районе Краматорска и вертолет Ми-8 в Николаевской области. Кроме того, за сутки удалось уничтожить в воздухе пять украинских беспилотников и перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС РФ ликвидировали свыше 600 украинских боевиков, ударив по пункту их временной дислокации под Одессой.