Должен ли давать деньги на оплату жилья ребенку родитель, проживающий отдельно?

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Мать и отец несут равные обязанности по заботе о детях, в том числе когда они в разводе. При этом родитель, который остался с ребенком, может претендовать как на алименты, так и на другие выплаты.

Юрист Валентина Жога рассказала aif.ru, у кого есть право претендовать на оплату жилья и в каком размере.

Всегда ли второй родитель должен платить за жилье, где живет ребенок?

Юрист отмечает, что не всегда. Дополнительные расходы входят в обязанности и отца, и матери, которые состоят в разводе или не живут вместе. Это работает в случае, если проживающий с ребенком родитель докажет, что:

у него нет жилья в собственности или доли в нем (это условие относится и к детям);

финансовое положение не позволяет оплачивать аренду жилья или купить его;

существуют исключительные обстоятельства, из-за которых нужно снимать или покупать жилье.

По словам эксперта, к последнему пункту суды относят ситуации, при наступлении которых родитель с ребенком были вынуждены искать жилье и нести непредвиденные расходы. В качестве примера можно привести положение, когда у матери или ее чада есть доля в квартире, где они проживали всей семьей. При этом отец избивал их, что делало небезопасным пребывание в одном доме.

«Но если, имея аналогичные права на жилье и адекватные отношения со вторым супругом, вместо того, чтобы пользоваться жилплощадью или разделить ее, женщина забирает ребенка и без причин уходит на съемную квартиру — никаких исключительных обстоятельств здесь нет и во взыскании денег на аренду суд откажет», — объясняет юрист.

Следует уточнить, что исключительными являются не только ситуации, угрожающие жизни или здоровью. К ним также относятся случаи, когда изначально у родителя и ребенка нет никаких прав на недвижимость.

Какие платежи можно взыскать?

Если родитель проживает отдельно, то с него можно требовать средства на оплату жилья и коммунальных расходов.

Какие суммы можно взыскать? Во-первых, еще не понесенные расходы. В качестве примера можно привести оплату по договору найма жилого помещения. По словам юриста, для таких трат требуется подтверждение при помощи соответствующих документов. Во-вторых, уже понесенные расходы, к которым относится, например, оплата коммунальных услуг, за трехлетний период.

Как получить дополнительные деньги на ребенка?

Проще всего все семейные вопросы решить по соглашению сторон, но можно и в судебном порядке.

При составлении соглашения о дополнительных расходах на содержание ребенка нужно выполнить некоторые условия: письменная форма документа, наличие подписей родителей и заверить его у нотариуса.

В тексте можно указать множество нюансов, например:

каким способом передаются деньги;

как компенсируются уже внесенные платежи, будущие суммы и периодичность выплат;

реквизиты для перечисления и способ уведомления родителя на случай их изменения;

порядок замены части выплат имуществом.

«Доверять на слово в таких вопросах не стоит — лучше заключить нотариальное соглашение. Если родитель не будет исполнять договоренности, не нужно будет идти в суд за взысканием денег — соглашение можно сразу нести приставам для принудительного исполнения», — советует эксперт.

В тех случаях, когда уладить все вопросы мирно не удается, можно взыскать дополнительные расходы через суд. Исковое заявление подается в судебный орган по месту жительства истца или ответчика. По таким требованиям государственную пошлину оплачивать не нужно.

Сколько должен платить за жилье второй родитель?

Закон не устанавливает конкретной суммы компенсации. Поэтому в соглашении можно указать любой размер выплаты по согласию сторон.

При обращении в суд решение принимается на основе того, что мать и отец несут равные обязанности по содержанию ребенка.

Обычно платежи в счет дополнительных расходов осуществляются ежемесячно, но запрета на единовременное взыскание всей суммы в законодательстве нет.

В каких случаях родители не должны платить за жилье ребенка поровну?

У суда есть возможность не учитывать равенство супругов, основываясь на части второй статьи 81 Семейного кодекса РФ. Проживающий отдельно от ребенка родитель может выплачивать меньшие суммы, если заявит о такой необходимости и укажет уважительные причины. К ним можно отнести: