Брендовые метания: почему H&M отменил распродажу, а Levi's вернулся в РФ под другим названием

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Российские магазины H&M поочередно откроются в августе для продажи оставшихся вещей по полной цене.

Шведский бренд H&M отменил финальную распродажу в России. На сайте ретейлера появилось сообщение о том, что в августе будут постепенно открываться физические магазины в РФ для продажи оставшейся там продукции.

Однако скидок не будет — товары реализуют по полной цене. После этого бренд уйдет с российского рынка, окончательно свернув бизнес.

Пока одни заявляют об окончательной прекращении своей деятельности в РФ, другие после подобных слов неожиданно возвращаются. Магазин американского бренда Levi's, заявившего об уходе с российского рынка после почти 30 лет работы, вновь открылся в ТЦ «Авиапарк» в Москве под новым названием JNS.

Компания решила не свернуть бизнес, а продать свои активы в РФ. В пресс-службе JNS отметили, что торговая точка Levi Strauss & Co в столичном торговом центре была полностью выкуплена компанией. Она продолжит работать с полным сохранением как ассортимента, так и оборудования.

«Поставки будем осуществлять своими силами», — отметили представители JNS в беседе с РИА Недвижимость.

В будущем компания будет выкупать магазины, создавая мультибрендовые точки. На первом этапе они решили заняться Levi's.

Из-за санкций, вводимых ЕС и США на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, а также в знак солидарности с Киевом многие зарубежные бренды решили покинуть Россию. Однако несмотря на громкие заявления, некоторые из них остались, сменив при этом названия, перепродав свои активы местным предпринимателям.

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