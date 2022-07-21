Песков прокомментировал состояние здоровья Путина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Об отменном здоровье российского лидера заявляют даже американские разведчики. Что натолкнуло ряд СМИ на противоположное?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» публикации в зарубежных СМИ о якобы проблемах со здоровьем президента России Владимира Путина.

«Хорошо. У него все нормально со здоровьем», — ответил на вопрос журналиста представитель Кремля.

Он также призвал не верить недостоверной информации от мнимых экспертов.

«Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки», — подчеркнул Песков.

Отдельно пресс-секретарь российского лидера прокомментировал случае в Тегеране, когда Путин слегка закашлялся и объяснил это чересчур сильно работавшими в помещении кондиционерами.

«На улице сорок, под кондиционерами прохладно. Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации», — объяснил представитель Кремля.

На вопрос о здоровье Путина отвечал даже директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. По его данным, российский лидер обладает отменным здоровьем и о недомогании речи не идет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин посоветовал россиянам пить насыщенный витаминами национальный напиток.