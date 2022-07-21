Играли в «дочки-матери»: 11-летний москвич изнасиловал отстающего в развитии ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

Подростковые забавы зашли слишком далеко: мама несчастного обратилась в полицию.

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании своего десятилетнего сына. Злоумышленником оказался такой же ребенок, но всего на один год старше. Сын обратившейся отстает в развитии, однако смог подробно описать детали вопиющего происшествия.

Со слов жертвы, мальчик пошел в гости к 11-летнему другу, где тот был вместе со своим братом и еще одним приятелем. Когда друзья встретились, то будущий насильник предложил поиграть в безобидные «дочки-матери», однако установил свои правила. Сын пострадавшей выполнял роль матери, а его 11-летний друг — отца. Брат и приятель были дочками, которых «папа» отправил играть на кухне, и остался наедине с десятилетней «мамой».

Во время игры в «мужа» мальчик решил приступить к выполнению супружеского долга. Он стал раздевать потенциальную «жену» и, когда жертва оказалась полностью обнаженной, изнасиловал беспомощного ребенка. В процессе жестокой игры из кухни к ним заглянули «дочки» в лице брата и друга, однако 11-летний насильник попросил их уйти, предварительно задобрив конфетами. Когда взрослые игры кончились, вся компания вышла на прогулку.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Полиция назначила экспертизу, новые обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Свердловской области подросток изнасиловал шестилетнего брата.