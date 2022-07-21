Мобилизованные украинцы отказываются ехать в Донбасс

Фото: Sergii Kharchenko / ТАСС

Российская армия продолжает нанесение ударов по стратегически важным объектам.

На фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, в полном составе отказались участвовать в боевых действиях», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что командованием ВСУ приняло решение о разоружении бригады. Зачинщики арестованы, а соединение будет переформировано.

В текущее время российская армия продолжает нанесение ударов по оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам Украины.

К слову, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по важному объекту было ликвидировано более 600 боевиков. В том числе 120 иностранных наемников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что большинство украинцев не хотят эвакуироваться из зоны боевых действий в Донбассе и ждут прихода союзных войск.