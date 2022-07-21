Звезда сериала «Зачарованные» Ребекка Болдинг умерла в США

Актриса Ребека Болдинг умерла в 73 года в США

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные» (2002г.)

Знаменитая актриса скончалась в результате продолжительной болезни.

Американская актриса Ребекка Болдинг умерла после продолжительной борьбы с раком яичников. Ей было 73 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Она скончалась в своем доме в США, у нее осталось двое детей и внуки.

Актриса сыграла в 22 эпизодах за последние пять сезонов проекта «Зачарованные». В сериале она исполняла роль главного редактора издания The Bay Mirror Элис Ротман. К слову, муж актрисы Джеймс Л. Конвей был продюсером этого проекта.

До того как Болдинг попала в Голливуд, она училась в Канзасском университете, где изучала актерское мастерство, а также играла в местном театре Чикаго.