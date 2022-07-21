Отставного генерала ФСБ нашли мертвым в Москве

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По данным вдовы генерал-майора, накануне он ушел на прогулку и перестал выходить на связь.

Генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Евгений Лобачев обнаружен мертвым в Москве. Накануне происшествия вдова мужчины обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что 76-летний офицер ушел на прогулку и резко перестал выходить на связь.

Его тело было обнаружено тем же вечером на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Рядом с телом лежал пистолет ТТ.

По данным источника 5-tv.ru, у отставного генерала были проблемы со здоровьем. Также информатор отметил, что в последнее время покойный испытывал финансовые трудности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 14 июня Пермский бизнесмен был найден мертвым на парковке в Porsche. Тело было найдено возле одного из домов на Рабочей улице. Мужчина умер от ранения в голову. Отмечается, что его личность уже установлена. Мужчина имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью.