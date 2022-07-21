Бастрыкин поручил проверить слова депутата из Новосибирска о российских военных

Фото: Facebook* / khelgapirogova

Жалоба на государственного деятеля поступила от коллег.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям организовать проверку депутата Новосибирска Хельги Пироговой из-за ее высказываний в социальных сетях о погибших российских военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что жалоба поступила от коллег Пироговой. Ключевым основанием стал опубликованный ею оскорбительный комментарий. Речь идет о ее реакции на один из материалов в СМИ, в котором рассказывается, как родные погибших военных благодарят власти за достойную организацию их похорон.

«Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах», — говорится в сообщении.

Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в совет депутатов города Новосибирска в составе «Коалиции Новосибирск 2020». Является членом постоянных комиссий по местному самоуправления и по социальной политике и образованию.

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