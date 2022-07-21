Еще чуть-чуть: врачи спешат к застрявшему в банке медведю из Красноярского края

Фото, видео: 5-tv.ru

Бедолага спрятался среди камней и не выходит из укромного места.

Белый медведь в поселке Диксон Красноярского края скоро будет спасен. Ветеринары уже спешат на помощь полярному королю, который забрел в жилой регион и лизнул липкую банку со сгущенкой. После сладкой трапезы язык бедолаги застрял в жестянке и попал в ловушку. Теперь бедное животное ходит по поселку со страдальческим видом. Местные жители пытаются помочь несчастному, но без помощи профессионалов тут не обойтись.

Руководитель Диксона Николай Бурак обратился в Минэкологии. На инцидент быстро отреагировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Теперь спасать мишку летят московские ветеринары, но из-за плохой погоды им пришлось задержаться. Сейчас врачи остановились в Норильске. Родионова рассказала 5-tv.ru о предстоящей спасательной операции.

«Норильский никель предоставил вертолет большого размера. Сварена специальная клетка, чтобы зверя можно было транспортировать подальше от людей после того, как он будет обездвижен, и банка будет изъята из пасти. Язык осмотрят врачи, насколько он поврежден, потому что мы понимаем, что произошло — медведь, фактически, внутрь банки засунул язык. Там крышка была полностью не вырезана, язык опух и, соответственно, освободиться надо именно с языка», — объяснила она.

Также глава Росприроднадзора отметила, что главная задача на данный момент — это контролировать полярного медведя. Он может уйти в воду и оттуда достать его будет невозможно.

Уйти пострадавший мишка действительно хочет. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, снятые жителем поселка, где горемыка прячется от дождя среди холодных камней. Укромное место хищник нашел в шести километрах от региона. Полярный зверь чувствует себя некомфортно и весь трясется, животному срочно нужна помощь ветеринаров.