Никакой магии: ученые раскрыли секрет вечно худых людей

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Дело в метаболизме или физической активности? Могут ли худые резко поправиться?

Группа ученых из Китайского Шэгьчжэньского института передовых технологий и Бердинского университета Великобритании выяснили, что люди с низким индексом массы тела (ИМТ) менее активны, но при этом они очень мало едят, что служит плохим фактором для набора веса. Помимо этого, расход их энергии в покое и активности щитовидной железы были выше, чем у людей с нормальным весом.

В исследовании участвовало 173 человека с нормальным ИМТ и 150 человек «с здоровым недостаточным весом». Из двух групп убрали людей с расстройствами пищевого поведения, тех, кто намеренно воздерживается от еды и инфицированных ВИЧ. Также были исключены люди, которые за последние шесть месяцев потеряли вес, что могло быть связано с болезнью или принятием различных лекарственных препаратов. Ученые наблюдали за участниками две недели. Для измерения расхода энергии был использован метод двойной маркировки воды изотопами (DLW), а физическую активность с помощью детектора движения.

Как сообщает Газета.ру исследователи определили, что по сравнению с контрольной группой, люди с недостаточным весом употребляли на 12% меньше пищи. Также они были менее активны на 23%. При этом, у людей в состоянии покоя был более высокий метаболизм и повышенная активность щитовидной железы. Независимо от низкой активности, их уровень холестерина и кровяное давление было более здоровым, чем у людей с нормальным весом.

Следующим шагом в исследовании будет изучение генетических различий между людьми с нормальным весом и здоровыми людьми с недостаточным весом. Согласно предварительным данным, худые люди имеют точечные мутации, воспроизведение у которых подтвердило их роль в некоторых аспектах фенотипа.

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